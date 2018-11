Une termitière grande comme la Grande-Bretagne découverte au Brésil

Au Brésil, les scientifiques viennent de découvrir une termitière de 230 000 kilomètres carrés dans la forêt de Caatinga. Une surface équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Il y aurait 200 millions de monticules coniques. Selon les chercheurs, les plus anciens d’entre eux auraient été construits il y a près de 4 000 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.