Une tigresse s'est échappée d'un cirque de Paris

Ce vendredi soir, une tigresse de 200 kilos s'est échappée d'un cirque du 15e arrondissement de Paris. Elle a traversé le boulevard du Général-Martial-Valin et la voie du tram. Sans faire de blessé, l'animal a été abattu par son propriétaire. Son dresseur, quant à lui, a été placé en garde à vue pendant quelques heures.