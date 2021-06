Une tornade arrache le toit d'un immeuble à Alfortville

Samedi après-midi, un immeuble d'Alfortville (Val-de-Marne) s'est retrouvé au cœur d'une tornade. Son toit de plus de 600 m² s'est envolé, arraché par la puissance du vent. La charpente et les tôles projetées dans les airs sont venues s'écraser sur la façade opposée. Deux personnes ont été blessées. Face à l'ampleur des dégâts matériels, les résidents s'estiment chanceux d'être sains et saufs. "Ça a duré même pas cinq minutes et tout s'est envolé d'un coup", témoigne l'un d'entre eux. Dans l'immeuble désormais à ciel ouvert, l'eau a très vite inondé les parties communes pour ensuite s'infiltrer dans les appartements. "On n'a pas dormi de la nuit. Ça fait au moins trois à quatre heures que je nettoie", se plaint une résidente. Les sinistrés du dernier étage ont été relogés. Le Val-de-Marne a été particulièrement touché par la tornade. A Créteil, on retrouve les mêmes arbres couchés. Samedi soir,, les pompiers ont reçu plus de 300 appels en provenance du département.