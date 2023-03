Une tornade meurtrière balaie le Mississippi

Tout s'est envolé, les camions, les toitures, les arbres. La tornade a parcouru le Mississippi sur plus de 150 km dans l'État le plus pauvre des États-Unis où la structure des maisons est souvent fragile. Ses habitants n'ont plus rien. Selon le dernier bilan, 23 personnes ont perdu la vie dans la nuit du vendredi 24 mars. Après le passage de la tornade, les secours cherchaient les éventuelles victimes coincées dans les débris. Surpris dans leurs sommeils, les habitants n'ont pas été alertés à temps. La tornade s'est formée très vite, sa trajectoire était imprévisible. Dans un village, c'est l'église locale qui a été éventrée par un arbre. Au total, près de 100 000 foyers américains ont été privés d'électricité. Ce week-end, de violents orages et tempêtes sont encore attendus dans le sud-est des États-Unis. TF1 | Reportage B. Augey, D. Riquois