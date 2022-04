Une tyrolienne pour passer la frontière entre l’Espagne et le Portugal

Aucun pont à l’horizon, mais votre mission, si vous l’acceptez, est de rejoindre le Portugal depuis l’Espagne en moins de 60 secondes. Défi relevé grâce à cette tyrolienne de 720 mètres de long que l’on dévale à 80 km/h. À l’origine de cette idée un peu folle, David Jarman, un Anglais amoureux de la région et de sensations fortes. Prix de cette expérience unique : 20 euros et quelques sueurs froides pour les moins téméraires. N’écoutant que notre courage, nous nous sommes lancés à notre tour. “Nous voilà prêt pour le grand saut. Il est midi pile. La descente dure une minute chrono. À quelle heure vais-je arriver de l’autre côté ? Attention, il y a un piège”, lance Julien Garrel. Décalage horaire entre les deux pays oblige, l’atterrissage sur le sol portugais se fait donc à 11 heures 01. Une machine à remonter le temps qui fait en plus des heureux à Alcoutim, le village d’arrivée. Une tyrolienne qui s’avère être un beau filon, 10 000 voltigeurs expérimentent ce grand frisson chaque année. T F1 | Reportage