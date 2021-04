Une urbanisation galopante dans le Var

À Hyères, au milieu de ses serres, Max Bauer cultive des herbes aromatiques. Lorsqu'il s'est installé dans cette zone agricole en 2010, il n'y avait que des champs. Mais depuis peu, il doit cohabiter avec de nouveaux voisins. "Mes serres sont malheureusement un peu trop près de leur habitation. La terrasse des nouveaux propriétaires est juste derrière. Du coup, lorsque je dois faire des travaux, ça fait du bruit et c'est le problème", explique-t-il. Cette proximité s'explique par la course à l'urbanisation. En 60 ans, ces champs et ces collines varoises ont été grignotés par les lotissements. "Il y avait les forêts. Aujourd'hui, ce sont les maisons et on voit bien que ça monte de plus en plus haut, et le souci est là. Plus on urbanise en hauteur, plus on a les soucis en contrebas ", se désole Max. La bétonisation à outrance est pointée du doigt. En cas de fortes pluies, elle empêche l'eau d'être naturellement absorbée par la terre. La future loi Climat devrait rendre impossibles les constructions sur des terres agricoles ou forestières. Ce qui est irréalisable selon le maire de Hyères. Plusieurs communes du Var ont d'ailleurs été mises à l'amende.