Une vague de froid polaire en Russie et aux États-Unis

La vague de froid qui s'est abattue cette semaine sur l'Hexagone vient du nord de la Russie. À Saint-Pétersbourg, il fait -12 degrés. Une température considérée comme un redoux puisqu'il a fait jusqu'à -30 et -35 degrés la nuit cette semaine. Les habitants utilisent la Neva, la rivière qui traverse la ville, comme une voie de circulation pour aller au travail ou pour rentrer chez soi. La semaine prochaine, il fera seulement -5 degrés. Le dégel, quant à lui, ne se fera pas sentir avant le début du mois d'avril. Aux États-Unis, Minneapolis sera la grande ville américaine la plus froide ce week-end avec seulement -28 degrés ce samedi et -30 degrés dimanche. Pour se distraire, les habitants mettent des vêtements dehors. Parmi eux, des pantalons qui tiennent debout uniquement avec le froid. Au nord de Minneapolis, il y a des petites villes où il fera plus froid qu'au pôle Nord ce week-end. Avec ces températures, le Mississippi a déjà gelé en partie.