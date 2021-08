Une version originale de La Ronde de nuit de Rembrandt réparée grâce à l’intelligence artificielle

La Ronde de nuit agit comme un aimant au bout de la galerie d’honneur. Indélogeable, indissociable du Rijksmuseum. Le chef-d'œuvre incarne, presque à lui seul, la ville d’Amsterdam. Celui que 2,5 millions de personnes viennent admirer chaque année, hors Covid, pour tenter de comprendre le génie de Rembrandt, maître flamand du clair-obscur. Un incontournable de l’histoire de l'art que nous regardons depuis trois siècles sans savoir qu’il s’agit d’une version mutilée. En 1638, Rembrandt a reçu 1 600 florins pour réaliser un portrait de groupe. Les mousquetaires de la ville veulent décorer leur grande salle de réunion dans ce bâtiment. Une immense composition à leur gloire, qui fera plus de cinq mètres de large. Seulement, 70 ans plus tard, changement de décor, le tableau doit être déplacé à l'hôtel de ville. Une installation au bout de la pièce entre les deux portes du fond. “Quatre mètres entre ces deux portes. C’est beaucoup mais pas assez pour la Ronde de nuit. Voilà pourquoi elle a été découpée”. Un découpage, sans complexe, au ciseau. Et personne, depuis, n'a jamais pu localiser les parties manquantes. Mais en 2021, le directeur scientifique du musée a voulu relever un défi fou : les recréer. Il disposait pour cela d’un seul indice, cette petite copie réalisée quand la Ronde de nuit était encore présentée dans son intégralité. L’intelligence artificielle s’est alors mise au travail. Il a fallu mettre à l’échelle les deux tableaux, les rendre parfaitement superposables, en corrigeant les distorsions d’axes et de perspectives, avant d’entamer le cœur du sujet : retrouver le style du maître. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.