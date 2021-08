Une victime de 75 ans : des rodéos sauvages hors de contrôle

Fauchée par une moto en roue arrière sur une passage piéton dans son quartier. La victime avait 75 ans, elle est morte sur le coup. Cette habitante a assisté à la scène depuis son balcon. Face à l’imprudence de ces motards, plusieurs résidents de ce quartier nous avouent être toujours sur leur garde. Il y a quelques semaines, en Picardie, déjà, une femme de 21 ans a été tuée par un motard en pleine cascade urbaine. Et ces rodéos, souvent partagés sur les réseaux sociaux, se multiplient. Plus 18% pendant le confinement. Les interpellations des motards sont difficiles et dégénèrent parfois en émeutes urbaines comme ici à Tourcoing en avril dernier. Deux nuits de violences après l'intervention des forces de l’ordre contre un rodéo. Les instructions de la police sont désormais prudentes. Nous nous sommes procurés plusieurs notes de commissariat très claires sur la question. “La prise en charge d’un deux-roues ou d’un quatre-roues est totalement proscrite de part sa dangerosité”, note de service à Sarcelles le 2 juin dernier. Autrement dit, impossible de poursuivre les motards de peur d’en faire chuter un. De quoi mettre en colère les syndicats policiers. Selon le ministère de l'Intérieur, la meilleure solution reste de détruire systématiquement les motos des délinquants. En un an, 1 500 ont été confisquées.