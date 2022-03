Une ville alsacienne à l'heure ukrainienne

À Wissembourg, un drapeau géant aux couleurs de l'Ukraine a été cousu à la hâte chez une voisine par Tania et Natalia. Elles sont toutes deux Ukrainiennes. Pour elles, rester actif, c'est rester vivant. Dans cette petite ville du Nord de l'Alsace, une marche de soutien aux réfugiés était organisée ce dimanche matin. À la fois hommage et cérémonie d'accueil. En quelques jours, une trentaine de femmes et d'enfants ont été accueillis dans cette ville. L'hymne ukrainien est un cri pour la liberté et la résistance. Un appartement a été mis à la disposition des enfants en urgence par la ville. Demain, ils pourront tous aller à l'école. Polina, elle, ira au lycée. Ses affaires de classe sont prêtes, mais cette rentrée n'est vraiment pas comme les autres. A La Rose, chez Alex, le chef est Ukrainien et la femme du patron aussi. C'est donc dans ce restaurant de Wissembourg que tous les réfugiés ont déjeuné à midi. Parmi elles, Olga Demydas, arrivée avec sa fille de 5 ans, pour qui elle a accepté de fuir. Les adultes sont très inquiets, mais tentent de la cacher. Loin des bombes, les enfants retrouvent leurs réflexes, ceux du jeu et de l'insouciance. T F1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings.