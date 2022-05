Une ville en Ukraine sous administration russe

Les nouveaux maîtres des lieux imposent leurs règles. À Volnovara, aux mains des Russes et des séparatistes depuis deux mois, un nouveau chef local pro-russe a été désigné pour administrer la ville. La priorité est la reconstruction des immeubles bombardés. C’est une équipe russe qui recense les destructions. Moscou va rebâtir et payer. À l’école, malgré les fenêtres brisées et les impacts de tirs, les cours ont repris. L’enseignement se fait désormais en russe, et non plus en ukrainien. La plupart des habitants sont russophones, mais pas question de renier le passé. Le programme d’histoire a changé aussi. Dorénavant, c’est l’histoire de la Russie qui est prioritaire. Dans la ville, la vie reprend au milieu des maisons affaissées et tombes improvisées durant les combats. À la poste, on constate que les retraites sont payées en roubles, la monnaie russe. Elle remplace peu à peu la monnaie ukrainienne, la hryvnia. Mais à Volnovara, de nombreuses familles n’ont plus du tout d’argent. Elles ont tout perdu durant les hostilités, et ne survivent qu’avec l’aide humanitaire. TF1 | Reportage L. Boudoul, P. Véron