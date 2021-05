Une ville entière déplacée pour agrandir une mine de fer en Suède

C'est un domaine immense, une exploitation qui tourne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Chaque jour, jusqu'à 100 000 tonnes de fer sont extraits. Les lieux sont fermés au public et aux journalistes. Mais Kiruna, l'une des plus grandes villes au nord du cercle arctique, gène l'exploitation de la mine. La compagnie minière LKAB a trouvé la solution. Elle compte déplacer le centre-ville et ses 8 000 habitants. La mine décide donc pour le futur de la ville. Le déménagement qui va durer près de 15 ans a déjà commencé. Certains bâtiments sont détruits, d'autres déplacés dans la nouvelle ville. L'église de Kiruna, l'une des plus belles en Suède, en fait partie. D'ici cinq ans, elle sera, elle aussi, déplacée. Alors, avant que tout ne disparaisse, des photographes immortalisent chaque rue, chaque maison. Les gens savent que Kiruna ne peut exister sans la mine. C'est d'ailleurs grâce au fer que le salaire moyen est ici supérieur au reste du pays. Un ouvrier travaillant chez LKAB gagne ainsi, en moyenne, l'équivalent de 3500 euros par mois. La nouvelle cité est déjà en pleine construction. Des bâtiments modernes vont remplacer les chalets en bois. La fin du déménagement est prévue en 2033.