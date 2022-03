Une voiture folle fait six morts et des dizaines de blessés pendant un carnaval en Belgique

Depuis le matin de ce dimanche 20 mars 2022, les participants du carnaval de Strépy-Bracquegnies sont pris en charge un à un. Dans une rue, désormais bouclée, ils ont assisté à un drame. Ces 150 à 200 personnes se trouvaient dans la ville de La Louvière en Belgique. Elles quittaient la salle omnisports pour remonter vers le centre-ville, quand soudain, une voiture roulant à grande vitesse surgit sur la route. Elle est arrivée par l'arrière, fonçant sur la foule. Le bilan est pour l'instant de six morts et dix blessés graves. Seize ambulances ont été nécessaires pour transporter ces nombreuses victimes vers les hôpitaux de la région. Le véhicule du chauffard a été saisi dans une rue adjacente. La police a rapidement retrouvé les suspects. Selon Damien Verheyen, substitut du procureur du roi à Mons, la voiture était occupée par deux personnes. Elles ont été interpellées. Respectivement nées en 1988 et en 1990, elles sont toutes les deux originaires de La Louvière. Et dans l'état actuel de l'enquête, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Les deux hommes revenaient d'une soirée en boîte de nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient pu être sous emprise de l'alcool. Le système de freinage automatique, peut-être défectueux, sera également examiné. Philippe, le roi des Belges, est venu cet après-midi rencontrer les familles et les secouristes.. T F1 | Reportage Q. Fichet, V. Lamhaut, G. Delobette.