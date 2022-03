Une voiture fonce sur la foule en Belgique

Le quartier de Strépy-Bracquegnies (Wallonie) est désormais bouclé par la police. Un médecin légiste est sur place, car le drame a eu lieu ici, en pleine rue. La vidéo, que nous nous sommes procurée, a été tournée juste avant les faits ce dimanche matin, vers cinq heures. On y voit les gilles, c'est-à-dire les habitants déguisés. Le carnaval débute en musique. Près de 150 à 200 personnes se trouvent dans la ville de La Louvière (Belgique). Elles quittent alors la salle omnisports pour remontées vers le centre-ville. Mais une voiture roulant à grande vitesse surgit sur cette route. Elle arrive par l'arrière et fonce sur la foule. Le bilan est pour l'instant de six morts et dix blessés graves. Après l'accident, le véhicule poursuit sa route. Mais la police retrouve rapidement les deux suspects. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de la région. La salle de sport a été transformée ce dimanche matin en centre d'accueil d'urgence pour les familles. Le roi des Belges, Philippe, s'y rendra cet après-midi. TF1 | Reportage Q. Fichet, V. Lamhaut, G. Delobette