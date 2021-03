Ungersheim, un village de plus en plus autonome

Depuis une décennie, le visage d'Ungersheim (Haut-Rhin) se métamorphose. Sur le toit des parkings, aux pieds des terrils, l'ancien village minier s'est peu à peu recouvert de panneaux photovoltaïques. Un virage vers l'autonomie mûri par son maire depuis 30 ans. "Notre objectif est de produire sur le territoire de la commune autant d'énergie électrique que celle qui est consommée", explique Jean-Claude Mensch. En plus des deux centrales photovoltaïques, il veut produire du gaz propre qui pourrait ainsi compenser 100% de l'énergie consommée. Les bâtiments communaux produisent donc leur propre énergie. C'est le cas de la cuisine scolaire mais aussi de l'école du centre culturel. Ungersheim veut prouver qu'un autre modèle est possible, et cela passe aussi par les assiettes. Le chef privilégie le circuit court et se fait livrer toutes les semaines par Kenji Sakai, le maraîcher communal. Néanmoins, à Ungersheim, les innovations plaisent mais les habitudes mettent du temps à changer.