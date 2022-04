Union européenne : la fin de l'impunité en ligne

Parmi les innombrables messages publiés sur Internet, les publications haineuses, les commentaires racistes vont-ils disparaître ? C'est la volonté ferme de l'Union européenne qui souhaite imposer de nouvelles règles de contrôle aux géants du numérique. Par exemple, l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, suite à des vidéos haineuses publiées sur les réseaux sociaux. L'Union européenne souhaite que ces messages soient rapidement supprimés dès qu'ils sont signalés. Cela passe par le renforcement des équipes de contrôle et la suppression des auteurs de ces publications. L'UE veut aussi qu'il y ait moins de produits de contrefaçon vendus en ligne, et plus d'objets illicites, car déjà interdits de vente physique. L'accord trouvé ce samedi matin par l'Union européenne fait figure d'avancée majeure pour contrôler Internet. "Les plateformes font désormais possiblement l'objet de sanctions financières très importantes jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial globalisé", explique Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Cela va, par exemple, les forcer à contrôler l'identité réelle de leurs fournisseurs avant de vendre leurs produits. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Kebdani