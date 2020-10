Urbanisme en Vendée: les leçons de Xynthia

Il y a tout juste dix ans, la tempête Xynthia coûtait la vie à 47 personnes et notamment sur la commune de La Faute-sur-Mer (Vendée). À l'époque, on avait découvert des constructions dans des zones inondables. Des procès ont d'ailleurs eu lieu ces dernières années. Sur le terrain, des leçons ont été tirées des erreurs du passé. Les conséquences de la tempête continuent de peser sur cette commune meurtrie par les inondations et sur les familles endeuillées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.