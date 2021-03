Urbex : le charme des palais italiens délabrés

C'est un jeu périlleux, un travail d'enquêteur et surtout une excitation. Thomas Jorion est un photographe professionnel. Depuis dix ans, il parcourt l'Italie de long en large, à la recherche de palais abandonnés. En entrant dans une propriété privée, cet urbexeur prend des risques. L'exploration urbaine est sa passion. Il capture en images des bâtiments fragiles dont certains risquent de disparaître. L'Italie regorge de ces pépites : les demeures de grandes familles aujourd'hui désargentées. Trop coûteuses en entretien, les héritiers délaissent ces villas. Mais s'il y a une certitude, c'est que l'urbex peut devenir un business. Et les communes italiennes l'ont bien compris. Dans le pays, on trouve plus de 6 000 villages fantômes, abandonnés à cause de maladie, de catastrophe naturelle ou encore de guerre. C'est le cas de Monterano, détruit par l'armée de Napoléon en 1800. "Ce site a été le décor il y a trois ans pour un film de Ridley Scott qui s'appelait "Tout l'argent du monde". Et la venue de ce réalisateur et producteur britannico-américain n'est pas rien pour le petit village. Il a payé 25 000 euros pour le tournage. L'accès au site à Monterano reste pourtant gratuit. Tout y est fait pour que l'on puisse le visiter de façon sécurisée. Les chemins sont balisés. Mais il y a un autre type d'urbex, plus sauvage, plus dangereux. Il y a donc quelques règles à respecter. La suite dans le reportage ci-dessus.