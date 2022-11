Urgence à Ischia : retrouver les disparus

La pluie s'est arrêtée à Casamicciola ce dimanche matin. On découvre l'ampleur des dégâts. Un glissement de terrain, qui a provoqué une puissante coulée de boue, de rochers et de morceaux d'arbres, a englouti un quartier. Les secouristes peinent à atteindre certaines habitations où des personnes se sont retrouvées prises au piège. C'est le cas de ces deux femmes, dont les maisons étaient entourées de plus d'un mètre de terre et de débris. Un peu plus bas, une rue est encore inaccessible. La priorité ce dimanche matin, c'est de déblayer, de nettoyer et de retirer tous les véhicules emportés par le torrent, pliés, cabossés et qui obstruent le passage. Une commerçante regarde impuissante son magasin de voitures et de scooters. Les pompiers et la protection civile procèdent aux recherches, mais les opérations sont très difficiles, il faut libérer tous les accès avant. Ce dimanche matin, à Casamicciola, on est toujours sans nouvelles d'une dizaine de personnes. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Malnoy