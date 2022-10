Urgences pédiatriques : les services débordés

La neuropédiatre Isabelle Desguerre est à l'origine d'un cri d'alarme dans tout le pays. Au chevet des enfants chaque jour, plus de 4 000 soignants adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. "Nous dénonçons ici la dégradation criante des soins apportés aux enfants qui les met quotidiennement en danger", explique la lettre. L'épidémie de bronchiolite ne fait que commencer. L'hôpital Necker, en sous-effectif comme tant d'autres, est déjà saturé. Les soignants se disent contraints d'hospitaliser des enfants dans des services d'adultes, de devoir reporter des opérations programmées et de transférer des patients dans d'autres régions. Ainsi, une quinzaine de petits parisiens ont été transférés à Amiens (Somme), Reims (Marne), Rouen (Seine-Maritime) ou encore à Orléans (Loiret). En parallèle des urgences, les soins se dégradent aussi pour les enfants atteints de maladies chroniques comme le diabète. Aux yeux des signataires, "il est urgent de pouvoir rouvrir des lits dans les services de pédiatrie en arrêtant la fuite des soignants et en recrutant des jeunes passionnés". TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Fourcade