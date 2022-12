Urgences surchargées : appel aux volontaires

Au Centre Hospitalier de Roubaix (Nord), il n'y a aucun répit. Et c'est comme cela depuis trois semaines. Les brancards occupent tous les couloirs. La plupart des patients attendent longtemps avant d'être pris en charge. Chaque jour, 180 personnes sont admises aux urgences au lieu de 130 habituellement. Cette situation rare est due à la triple épidémie qui sévit partout à travers l'Hexagone : covid, grippe et bronchiolite. Les soignants sont débordés. La saturation est aussi liée au manque de personnel. Beaucoup sont eux-mêmes malades. D'autres ont quitté un travail trop épuisant. "La pénurie actuelle est liée à des conditions de travail qui deviennent extrêmement difficiles, avec des horaires qui vont au-delà des normes" pense Louis Pruvost, médecin urgentiste au Centre Hospitalier de Roubaix dans le Nord. Pour les soulager, Jérôme Gryson, cadre de santé aux urgences, tente de trouver des solutions. Il rappelle des soignants en congé. À l'autre bout du téléphone, Justine Maumené, infirmière en réanimation, vient justement d'accepter. Elle viendra une journée aux urgences alors que ce service n'est pas le sien. Pour désengorger les urgences, il faut aussi privilégier la médecine de ville ou appeler le 15. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman