Urgences : un réveillon sous tension

Il n'est pas encore minuit, la situation est déjà tendue pour le personnel. "Le 31, il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui bringuent, qui s'alcoolisent. On est là pour ça, donc on fait de notre mieux", affirme Aref Bohli, aide-soignant aux urgences de l'hôpital Nord (AP-HM) à Marseille. En cette nuit de réveillon, à l'hôpital Nord de Marseille, il faut jongler entre les fêtards et les malades de la grippe. "Ce qui est extrêmement compliqué et encore plus aujourd'hui, on a reçu énormément de patients. Tous avec de la fièvre et ça complique encore les choses pour une situation déjà compliquée pour nous avant toute épidémie", explique Dr Claire Mordant, médecin urgentiste. L'année 2023 est arrivée ! Alors, l'équipe s'est accordé quelques minutes de détente parce que la nuit va être longue. Une femme a eu un accident de voiture. Les deux autres passagères blessées arrivent dans la foulée. "Vu l'heure qu'il est, il est 4h50 heures, sorties de soirée, ça arrive après la fête, le réveillon. Du coup, ça arrive", constate Caroline Ribet, infirmière. Les patients défilent et le travail s'accélère. Pour 2023, ces soignants forment le même vœux. "Pour nous, en tout cas, les urgences, un peu plus de moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers. Une meilleure santé pour l'hôpital public. C'est tout ce que je lui souhaite", lance Dr Johanna Badie, médecin urgentiste. En seulement quatre heures cette nuit, 35 patients ont été pris en charge aux urgences de l'hôpital Nord. C'est deux fois plus que d'habitude. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba