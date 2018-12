Il est urgent pour les gilets jaunes de se fédérer

Au lendemain de la mobilisation du 1er décembre 2018, des gilets jaunes ont signé une tribune indiquant des demandes précises, notamment le gel immédiat des taxes sur le carburant. À Toulouse, des groupes de manifestants se sont concertés pour tenir plusieurs réunions un peu partout afin de désigner des porte-paroles reconnus par tous. Ce serait la seule manière d'éviter de nouvelles formes de violences et d'engager le dialogue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.