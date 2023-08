Usine de rêve : il imagine la cérémonie des jeux

Il est parfois difficile de différencier un touriste d’un metteur en scène. Chaque fois qu’il repère un nouveau détail, Thomas Jolly sort son téléphone. Sa scène ! Ce sera la Seine. Et son défi, un vertige. Raconter à plus de deux milliards de téléspectateurs Paris, la France, rien que cela. L’histoire sera le fil rouge. Et nos emblèmes, les invités de marque. Ce sera forcément une cérémonie olympique hors norme, avec une centaine de bateaux, 10 000 athlètes, plusieurs milliers d’artistes. Des visuels, publiés avant sa nomination, donnent une idée, mais rien de plus. Dans la tête de Thomas Jolly, pourtant, tout est déjà écrit, mais tout doit rester confidentiel. Nous n'aurons qu’une information sûre. Le bateau sur lequel nous sommes sera le plus petit à transporter une délégation le jour J. Douze places seulement, à priori, ce ne sera pas la Chine. TF1 | Reportage L. Zajdela, H. Massiot