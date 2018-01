Usine Lactalis de Craon : quelles répercussions en Mayenne ?

L'usine de Lactalis de Craon est à l'arrêt total depuis la découverte d'une contamination à la salmonelle. Elle ne pourra pas rouvrir avant une décontamination. Et cela peut prendre des mois. Pendant ce temps, pas moins de 250 salariés sont au chômage technique. Les éleveurs, qui livraient leur production de lait à l'usine, sont aussi très inquiets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.