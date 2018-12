Que va apporter la 5G ?

La 5G remplacera la 4G, qui nous permet déjà de nous connecter à internet avec notre smartphone. Grâce à cette nouvelle connexion, les informations seront transmises en temps réel. Transport, santé,... Plus d'un million d'objets vont être connectés dans les villes pour faciliter notre quotidien. Mais, quels changements la 5G peut-elle réellement apporter ? Les éléments de réponse avec notre journaliste Antoine de Précigout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.