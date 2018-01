Comment va se dérouler le retour des vacances ?

Après une semaine terriblement frustrante à cause des restrictions, les skieurs ont pu profiter des pistes ce vendredi. Une majeure partie de ces vacanciers vont reprendre la route samedi. En terme de météo, les conditions ne devraient pas poser de problème. Aucune chute de neige n'est prévue. Comment va se dérouler ce retour ? Les réponses en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.