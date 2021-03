Vacances à la mer en Normandie : on ne s'ennuie pas sur le sable

À première vue, on pourrait se croire en Californie. Mais c'est bien sur des vagues normandes que les surfeurs s'en donnent à cœur joie. "Ça fait un bien fou de pouvoir respirer du ciel bleu et profiter un peu de l'air pur. Rentrer chez soi tous les soirs à 18h et rester enfermé, ce n'est pas très agréable", se réjouit l'un d'entre eux. Des vacanciers pour qui troquer des skis pour une planche n'est finalement pas si mal. "Au départ, on voulait trouver quatre jours à la montagne. C'est un peu trop compliqué à mettre en œuvre avec les problématiques d'hébergement. Du coup, on s'est rapatrié sur la mer", souligne Jérémy, habitant de Valenciennes (Nord). Pour les écoles de surf de Siouville-Hague, donner des cours de février est une première depuis sa création. "Les conditions sont parfaites cette semaine pour les vacances. La demande a été aussi importante", précise William, moniteur - "Cotentin surf club". À Ouistreham, les touristes profitent du paysage avec des sabots dans l'eau. La plupart des cavaliers y sont des vacanciers locaux. Pour le club équestre, ces vacances représentent 70% de fréquentations en plus par rapport à la même période en 2020. "C'est inédit. Ça n'est jamais arrivé. Là, nous avons tous nos clients locaux et énormément de Parisiens. On était quasiment complet tous les jours", s'enthousiasme David Aïssa, responsable au Centre équestre de Ouistreham. À Trouville-sur-Mer, passer ses vacances sur le littoral normand, c'est aussi déguster des fruits de mer. Et malgré les restrictions sanitaires, les touristes ne dérogent pas à ce petit plaisir. Ils ont encore quelques jours pour profiter du beau temps.