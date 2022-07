Vacances à la montagne : chassé-croisé au sommet

Les vacanciers disent au revoir aux montagnes, c'est l'heure de partir. Les touristes à peine partis, l'équipe du ménage démarre son travail. Ce dimanche matin, beaucoup de saisonniers débutent dans le métier, mais Christelle assure leurs arrières. Il faut faire vite, car les premiers clients arrivent dès midi. "Tout le monde avance dans le même sens, on ne perd pas de temps, et c'est bon", se réjouit-elle. Ceux qui ne perdent pas de temps, ce sont les nouveaux arrivants. Très vite, la réception se remplit. Cette famille arrive de Lille. Après un long trajet en voiture, elle découvre son appartement. C'est la récompense. Deux semaines à la montagne avec leur jeune chien, ils ont déjà plein d'idées en tête. "On est là avec des amis donc on va en profiter : des petites balades avec le chien, des petits jeux aussi", lance un vacancier. Bientôt, ce sera à leur tour d'arpenter les sentiers. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy