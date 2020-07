Vacances à la montagne : pas de répit pour les sauveteurs de l'extrême

Après deux mois de confinement, de nombreux vacanciers ont choisi la montagne pour prendre un grand bol d'air. Les secouristes ont alors des journées chargées pour venir en aide aux randonneurs les plus imprudents. Ils doivent sans cesse s'adapter à de nouveaux cas. Dans les Pyrénées, le nombre d'interventions a augmenté de 12% par rapport à l'été dernier. Ces secours en montagne sont gratuits dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.