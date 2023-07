Vacances à la montagne : pourquoi ils visent les sommets

Amateurs d'activité en plein air, soucieux de faire des économies ou simplement à la recherche du frais, vous êtes toujours aussi nombreux à prendre la direction des montagnes pour les vacances. Une famille a posé ses valises en Ariège avec un programme tout plein d'activités : canyoning, kayak, rafting et la marche sur le plateau de Beille à 1800 m d'altitude. Un choix évident pour ces Alsaciens et la montagne a longtemps attiré davantage. Les vacances seront plus détendues pour Jean-Philippe et Véronique qui ont choisi un emplacement haut perché pour une bonne raison. "On a chaud puis on a pris un débrume qui vient nous rafraîchir. Ce n'est pas du bonheur ?", explique-t-il. Le constat est le même un peu plus bas dans ce camping. Une famille vient de quitter la côte espagnole pour retrouver de la fraîcheur. "On était à 28 °C ce matin, et là, on arrive à 24 °C". Argument qui plaide pour la montagne, à budget équivalent, on fait plus de choses à la montagne qu'à la plage, de quoi séduire les Français. En moyenne, chaque foyer prévoit une enveloppe de 1 656 euros pour les vacances d'été. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe