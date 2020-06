Vacances à l’étranger : où et à quel prix ?

Des pays étrangers promettent de nous surprendre. À l'heure actuelle, l'Espagne, devant la Grèce et le Portugal, est le pays le plus demandé. Au niveau des prix, peu de différence dans les formules tout compris par rapport à l'année dernière. En revanche, les compagnies aériennes baissent leur tarif. Y a-t-il de bonnes affaires à saisir avec le coup de pub de dernières minutes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.