Vacances à vélo : il déniche les bons plans

Philippe Coupy parcourt la France dans ses moindres recoins. À la force des mollets, il déniche les meilleurs itinéraires en éclaireur. C’est le monsieur vélo du guide du routard. C’est le métier que ce passionné, géographe de formation, est le seul à pratiquer. Avec neuf millions de séjours cyclistes par an, la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo. Dans son guide, Philippe indique les bons plans, après un repérage. Un camping d’Aix-les-Bains est déjà référencé depuis plusieurs années. Une nouvelle visite permet de découvrir ses nouveautés, entre la tente et le mobil-home. Pour aiguiller tous les voyageurs, Philippe Coupy fait parfois jusqu’à 100 kilomètres par jour. Il cherche aussi de nouvelles adresses à proximité des pistes cyclables. Dans un restaurant, il joue les clients lambdas, pour passer incognito. Puis il se remet en selle pour longer le Lac du Bourget jusqu’au port d’Aix-les-Bains. Nous sommes à vélo et pourtant notre guide nous fait quitter la route. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Agi, F. Marchand