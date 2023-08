Vacances à vélo : la petite reine rapporte gros

Sur la route de vos vacances, vous les croisez forcément. Ils sont détendus et, très souvent, chargés comme des mules. Les vacances à vélo n'attirent plus seulement quelques sportifs aguerris, mais des groupes d'amis, des familles. Ils sont des millions, chaque été, à se lancer sur les circuits qui irriguent le pays. Alors, il faut bien la capter, cette nouvelle clientèle. Le tourisme aussi est un business et les premiers à en profiter sont les sites spécialisés, des agences qui organisent pour vous des séjours tout compris. Davide et Gabrielle Calderara ont opté pour la Côte de Granit rose bretonne. Une semaine, c'est 1 100 euros, itinéraire personnalisé et hébergement inclus. Et ce forfait à 1 100 euros comprend aussi une option peu commune, un taxi. Celui-ci prend en charge leurs valises chaque jour et les transporte d'un point d'étape à l'autre. Mais une fois en selle, c'est à l'intérieur des villes traversées par les circuits que les retombées économiques sont considérables. Prenons Saumur, dans le Maine-et-Loire. Deux millions de cyclistes y passent chaque année. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, M. Simon