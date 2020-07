"Vacances apprenantes" : des colonies très studieuses pour plus d’un million d’enfants

Après une année scolaire bien écourtée, le gouvernement a lancé l'opération "Vacances apprenantes" destinée à plus d'un million d'enfants des quartiers prioritaires. Pour leur premier jour de vacances, les collégiens d'Avignon sont arrivés au pied de la Tour Eiffel. Ils ont ensuite pris la direction du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pour un cours de Sciences et Vie de la Terre. Leur professeur y voit une occasion unique pour rattraper le retard pris pendant le confinement. À 800 kilomètres de là, des élèves parisiens ont visité Marseille pour toute la première fois. Depuis une semaine, ils arpentent la ville et découvrent son patrimoine en compagnie de leur professeure d'histoire-géographie. Un centre social marseillais, lui, propose aussi des activités ludiques à des jeunes volontaires. Ils y apprennent à débusquer les fausses informations. Il s'agit d'un nouvel atelier "apprenant" pour les faire à nouveau travailler ensemble. Les plus petits s'épanouiront avec l'atelier jardinage. Cet été, les "centres apprenants" pourraient accueillir 300 000 enfants partout en France.