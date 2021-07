Vacances : après la route, la baignade

Tous à l'eau, une libération après huit heures de route. Certains se sont levés très tôt afin d'arriver plus tôt et profiter du soleil. Et visiblement, les vacances donnent des ailes à Théo, six ans. Au moment de se lancer dans le grand bain, il avait une surprise pour ses parents. Selon sa maman, il était tellement content d'arriver qu'il s'est mis à nager tout seul dans l'eau. Une belle surprise pour les vacances qui va permettre à ses parents de se reposer un peu plus. Pendant que cette famille de Francs-comtois glisse sur le toboggan, d'autres en profitent pour ranger les premières courses des vacances. C'est le cas d'Anthony, un homme prévoyant. Ce Haut-savoyard vient dans ce camping avec sa famille depuis dix ans. Pour lui, il faut arriver tôt le matin pour pouvoir profiter de la journée. Parce qu'il est là pour se détendre. Julia, Alexandre et Léa eux ne perdent pas de temps. Quelques heures après leur arrivée, première partie de pétanque de l'été. Par plus de 30°, après des heures de voiture, la meilleure alliée reste quand même la grande piscine.