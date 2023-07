Vacances : au bout de la route... la délivrance !

Paris six heures ce samedi matin, c'est enfin les vacances et le moment de charger les valises, destination la Provence. Le GPS indique sept heures de trajet. Il y a peu de circulation en sortie d'Île-de-France et aucun ralentissement pour l'instant, mais plutôt des orages. Avec 300 km sous la pluie, réduire la vitesse s'impose. Et pour avoir moins chaud, qu'ils viennent de Normandie, de Belgique ou encore des Pays Bas, les vacanciers semblent avoir choisi la même destination : la montagne. A la pompe, sur l'autoroute, les prix s'envolent. Alors, d'autres ne font qu'un demi plein. "On sort de l'autoroute pour faire le plein en général. C'est dix centimes à peu près moins cher et je préfère les mettre dans autre chose, dans les glaces", confie un automobiliste avec le sourire. Après Màcon, en direction de Lyon, voilà enfin le soleil et les tous premiers ralentissements. Le trafic est plus dense. Il nous reste 350 km pour atteindre Aix-en-Provence tant que la circulation le permet. TF1 | Reportage N . Pellerin, M. Simon, C. Souary