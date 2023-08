Vacances : au rythme de la sieste !

Le marchand de sable est passé et visiblement il a frappé fort. Lorsque nous avons tourné ce reportage sur la sieste, certains d'entre vous ont réussi à nous parler, tout en somnolant, mais on a malheureusement dû, pour vous interroger, vous réveiller. C'est peut-être la chanson de Fernandel, qui fait penser à l'île de beauté, lorsqu'on évoque la sieste. Et pourtant, elle ne vient pas de Corse. "Le mot sieste en français, vient d'un terme espagnol, qui était le mot siesta. Mais lui-même était emprunté du latin qui venait du mot sextus, qui voulait dire six. En fait, la sieste renvoie donc à cette idée de la sixième heure de la journée qui correspond à midi", explique Élodie Mielczareck, sémiologue, linguiste. Le repos après-midi a donc été inventé en Espagne. Sous les fortes chaleurs, les travailleurs s'assoupissent après leur labeur. Scène immortalisée par Vincent van Gogh en 1889. La sieste inspire aussi les écrivains. Au point que certains ne peuvent pas lutter. L'ancien ministre Laurent Fabus a bien essayé, sans succès. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, S. Chevallereau, Q. Danjou