Vacances : avec ou sans les enfants ?

Cri d'enfant au bord de la piscine ou simple brasse au rythme du clapotis de l'eau, deux campings, deux ambiances. Dans ce domaine face aux vignobles gersois, en images, les enfants ne sont pas admis. Les vacanciers, majoritairement des Hollandais, recherchent avant tout le calme. À moins 20 kilomètres de là, il y a un camping plus traditionnel appelé "Le Pardaillan". Le tourisme familial y est affiché dès la réception. Lily, la fille du propriétaire, accueille les clients. Wouter Giesbert, camping pour adultes "La Brouquere", aussi acceptait les mineurs au début, mais les campeurs réclamaient toujours plus de tranquillité. "C'est légal, on a le droit. Il faut juste informer les clientèles correctement.", dit-il. Dans les allées, pas de bruit, on chuchote presque pour ne pas perturber son voisin. À l'heure du déjeuner, dans notre second camping, certains préfèrent les grandes tables et la musique. Trois générations qui partagent des vacances conviviales. Très populaire à l'étranger, le concept de vacances réservées aux adultes est peu répandu au pays. Une vingtaine de campings, le revendiquent ouvertement. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas