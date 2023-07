Vacances : chaleur et bouchons sur la route

Au Sud de Lyon, sur la vallée du Rhône, c'est la chaleur qu'il va falloir dompter. Sur l'aire de Vienne, le mercure frôle les 33 °C, selon les vacanciers. Ils sont nombreux à s'arrêter pour se mettre à l'ombre et pour se rafraîchir. Ce samedi marque le top départ des grandes vacances scolaires. Alors, la circulation est très chargée, avec 150 kilomètres de bouchons cumulés. Et cela risque de se répéter tous les week-ends de l'été. À cause de ces bouchons, il faut deux fois plus de temps qu'habituellement pour aller de Lyon (Rhône) à Montélimar (Drôme). Alors un petit conseil pour les vacanciers : n'hésitez pas à vous arrêter régulièrement pour vous hydrater et vous reposer. Duplex N. Hadj-Bouziane