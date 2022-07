Vacances : chassé-croisé au camping

Ils ont roulé toute la nuit pour arriver les premiers. Devant la réception du camping encore fermée, ces nouveaux vacanciers trépignent d'impatience. "On est parti vendredi soir, on vient de Tourcoing (Nord). Donc, on a mis onze heures", lance le père de famille. Et quand les portes s'ouvrent enfin, distribution de bracelets à la chaîne. Le temps pour cette autre famille de Nordistes de partir à la recherche de son emplacement. Dans ce labyrinthe de 22 hectares, ce sont les enfants qui guident les parents. Difficile pour les plus jeunes de contenir leur excitation. Ce samedi matin, 250 familles sont attendues, soit environ 1 200 personnes. "On est sur la deuxième grosse semaine de l'été. Là, on est quasiment complet, il nous reste deux ou trois bungalows au maximum. Une belle saison qui commence", confie Alexandre Guillard, directeur du camping "Les Cigales" au Muy (Var). Déjà 30 degrés à neuf heures. Alors ces Normands, eux, n'ont pas le temps d'attendre. Tout juste arrivés, direction la piscine. La fin d'une longue attente : les vacances peuvent commencer. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Poupon, Q. Trigodet