Vacances chez les grands-parents : comment s'organiser face au coronavirus ?

Les familles Coubard et Dumas ont en apparence tout en commun, à un détail près. Pour Mathieu et ses grands-parents, plus d'embrassades et à l'extérieur, le port du masque est devenu une habitude. Le programme des vacances a également été repensé à cause du Covid-19. Du côté des Dumas, le virus n'inquiète pas pour autant. Réussir à trouver le bon équilibre entre sécurité et plaisir, c'est le dilemme de l'été pour tous ces grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants pour les vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.