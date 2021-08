Vacances : comment affronter les fortes chaleurs en voiture ?

Ceux qui prenaient la route des retours ont connu une triple peine ce samedi. D'abord, les vacances s'achèvent. Ensuite, il est impossible d'éviter les bouchons. Et pour ne rien arranger, le sud a des airs de fournaise. "Il fait trop chaud, c'est insupportable. Mais heureusement, il y a la clim", lâche une bande de jeunes en voiture. L'affluence est forte sur les routes samedi avec près de 1 000 km d'embouteillages dans toute la France. Tout près de la frontière espagnole, le mercure s'affole. La climatisation ne suffit même plus. Le thermomètre de la voiture affiche 39°C. On voulait prendre une petite pause fraîcheur, mais il faudra patienter une heure pour parcourir les vingt petits kilomètres qui nous séparent de l'aire de repos", rapporte David de Araujo, notre journaliste. Il est difficile dans ces conditions de garder son sang-froid. La moindre pause est salutaire, le temps de sortir la glacière pour se rafraîchir à l'eau à l'ombre des acacias. Plus loin, des brumisateurs virent au concours de tee-shirts mouillés. Ces températures élevées sont aussi un calvaire pour les animaux. Ils peuvent se déshydrater rapidement si le trajet vient à s'éterniser. Reste ceux qui ont choisi de partir ce soir. Ils rouleront avec 15°C de moins, seule solution pour un voyage à la fraîche.