Vacances : comment éviter les pièges à touristes ?

À peine franchies les portes de l'aéroport, et déjà les premières arnaques. À Orly, un homme nous propose un taxi. En caméra discrète, nous décidons d'accepter. Mais en s'approchant du véhicule, aucun doute, il s'agit d'un faux. Sur le toit, il n'y a aucun signe lumineux vert ou rouge. À l'intérieur, pas de compteur et à bord, on commence à s'inquiéter du tarif. En réalité, la même course avec un vrai taxi nous aurait coûté 40 euros contre 70 pour celle-ci, en liquide, bien sûr. Les poches un peu moins pleines, nous arrivons tout de même à bon port, à Paris. Là, nous découvrons un petit monde à part, un marché pour touristes à ciel ouvert où tout se paie en cash. Les prix sont élevés, bien sûr, que ce soit pour une simple photo avec des ballons rouges ou pour une Tour Eiffel en plastique. La vente à la sauvette est interdite et, au moindre sifflement, les vendeurs remballent et déguerpissent. Avec les policiers, c'est un jeu sans fin du chat et de la souris. Plutôt que de courir, nous choisissons une autre solution, le tuk-tuk, pour aller de la Tour Eiffel à la place du Trocadéro. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Outtier, L. Geri