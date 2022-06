Vacances : comment sécuriser ma maison

En moins d’une minute, cet appartement disparaît dans un épais brouillard. Cela n’a rien d’un accident, il s’agit d’un nouveau système anti-cambriolage. L’objectif est d’aveugler les intrus et de les forcer ainsi à partir. Arnaud Charnaud a décidé d’installer ce système chez lui. Ces bonbonnes ne viennent pas seules. En cas d’intrusion, ces capteurs détectent un mouvement et une alarme retentit. Puis, des caméras enregistrent les cambrioleurs. Les images sont transmises en direct à un centre de télésurveillance qui déclenche le brouillard, et prévient les forces de l’ordre. Ce dispositif est ultra-sophistiqué et coûteux, 700 euros pour le matériel puis 53 euros par mois. Plus d’un million de foyers français sont équipés d’une caméra de surveillance ou d’une alarme. Un chiffre qui est en constante augmentation. Ces systèmes de vidéosurveillance, connectés aux smartphones et installés soi-même, sont vendus en magasin à partir de 30 euros. Mais attention à l’emplacement des caméras, car il y a des règles à respecter. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin, B. Hacala