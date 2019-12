Vacances : comment voyagent nos valises ?

Plus de quatre milliards de valises sont transportées dans les aéroports. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'elles devenaient après les avoir laissés sur le tapis ? Pour ne pas s'angoisser de les perdre, le mieux c'est de connaître le chemin qu'elles empruntent. Ce samedi, nous vous emmenons dans les coulisses de ce labyrinthe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.