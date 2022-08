Vacances : comment voyager léger ?

Voyager léger ne semble pas être la tendance du moment. Faire sa valise est un plaisir pour près de la moitié des Français. Mais sur cet aire d'autoroute, les avis sont bien plus partagés : "très très compliqué", "j'ai fait une liste j'avoue, pour ne rien oublier". Neuf millions de sacs sont vendus chaque année dans l'Hexagone. Un tiers des acheteurs privilégient le poids à l'aspect esthétique. Alors, ce fabricant de bagages s'apprête à commercialiser un bagage poids plume. "On a de plus en plus envie de voyager malin et léger", explique Sébastien Valette, le directeur général vente de Lipault. Une fois la valise choisie vient maintenant la manière de la remplir efficacement. Ilhame Ingargiola travaille pour une compagnie aérienne depuis 20 ans et elle a de nombreuses astuces. Selon elle, il faut oublier tout ce qui est superficiel. Sa valise est remplie en un temps record. Pourtant, elle pèse 8,2 kilos. Le mot d'ordre est donc : pas de place pour le superflu ! TF1 | Reportage C. Casanova, E. Roiné, D. Bordier