Vacances confinées : quel bilan sur le bassin d'Arcachon ?

Pour la fin des vacances de Pâques, le soleil est écrasant sur le front de mer d'Arcachon. Sur la plage clairsemée, il y a surtout des locaux du bassin. Rares sont ceux venus de plus loin. Une famille originaire du Gard fait figure d'exception. C'est la première fois cette année qu'elle profite de sa résidence secondaire au printemps. Des vacances entre filles qui ont été organisées à la veille du week-end de Pâques. Habituellement, la maison est louée aux touristes en cette période de l'année. Mais la restriction des déplacements a changé la donne comme l'a constatée un agent immobilier à Arcachon. D'après Nathalie Foulon, les Français sont restés sagement chez eux. "Nous avons eu beaucoup d'annulations pour ces vacances de Pâques. Tout est au rendez-vous, mais on est tout seul", a-t-elle ajouté. Dans le bassin d'Arcachon, seuls quelques hôtels et restaurants sont restés ouverts lors des vacances de Pâques. La clientèle locale leur a permis de maintenir un semblant d'activité. Tous attendent que la limite des 10km pour les déplacements se termine. Avec la levée des restrictions, les touristes devraient être de retour dès le mois de mai. Et les vacances d'été seront sans doute bien différentes.