Vacances : coup de pouce à la pompe

C'est une bonne nouvelle qui attend les automobilistes de cette station essence. Le SP 95 et le diesel sont à 1,99 euro le litre. "Toutes les économies sont bonnes à prendre" ; "C'est pour ça que je suis venu, c'est toujours la bonne surprise. Sur un plein, ça va me faire économiser cinq ou six euros", se réjouissent quelques-uns. Yoann part au ski en famille, il aura 450 km de route à parcourir. Et forcément, une facture d'essence importante l'attend. Alors, ce coup de pouce à la pompe est le bienvenu. Pour lui, comme pour d'autres automobilistes, le carburant pèse lourd dans le budget des vacances. La mesure devrait permettre, en cas de nouvelle flambée des prix, de limiter la casse. À partir du 1er mars, les prix du SP 95 et du gazole seront plafonnés dans les 3 400 stations TotalEnergies. La mesure sera en place jusqu'à la fin de l'année. TF1 | Reportage L. Deschateaux, V. Gauquelin, A. Kiraly