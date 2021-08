Vacances dans le Var : un camping complet malgré le risque de reprise d'incendie

Ils n’auraient renoncé à leurs vacances pour rien au monde. Cette famille a fait cinq heures de route ce samedi matin pour rejoindre ce camping, et ce, malgré des feux toujours en cours dans la région. Comme eux, tous ceux qui devaient arriver ce jour ont maintenu leur séjour. Ce camping affichera donc complet dans la soirée. Les gérants s’en réjouissent, certains vacanciers sur le départ un peu moins. Beaucoup voulaient rattraper le temps perdu. Contraints d’évacuer leur camping menacé par les flammes lundi soir, des milliers de vacanciers avaient passé plus de 48 heures dans un gymnase. Sandrine et sa famille s’en souviendront longtemps. À l’heure du départ, le bilan de leurs vacances est mitigé. À midi, dernière baignade avant le départ pour ces vacanciers. Malgré ce qu’ils ont vécu cette semaine, beaucoup l’assurent : ils reviendront l’année prochaine. Le Var devrait donc rester, l’été prochain, l’une des destinations les plus touristiques du pays.